大陸深交所31日發文表示，2020年將堅定不移貫徹新發展理念，學習貫徹新證券法，推進落實資本市場改革，加強完善資本市場基礎制度建設，並強調2020年將圍繞包含加快推進創業板改革與試點註冊制等「五個堅持」展開工作。

據第一財經報導，「五個堅持」第一是堅持以黨建為引領；第二是堅持以改革為中心，加快推進創業板改革並試點註冊制，強化產品體系建設，確保深市ETF期權業務平穩運行，持續推進地方債、利率債等高信用等級債券發行，加快固定收益產品創新。

第三堅持以監管為抓手，打好防範化解重大風險攻堅戰，貫徹落實提高上市公司品質行動計畫，大力推進科技監管，積極化解股權質押、債券違約等重點領域風險。

第四是堅持以服務為宗旨，推進境內外市場培育合作，提高直接融資能力，積極服務粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區「雙區」建設。第五是堅持以管理為重點，推進監管公開，建設透明交易所，推動形成全面深化資本市場改革的強大合力。

(旺報 )