桃園市政府有線廣播電視系統費率委員會審議109年度有線電視基本頻道收視費用維持510元，而北健、北桃園、南桃園提出多元頻道分組方案，分別為每月200元、530元、550元頻道組合，或是搭配錄影設備或上網優惠的多元服務方案，市府表示，預計4月1日前實施。

新聞處長詹賀舜表示，桃園市早於國家通訊傳播委員會NCC設定2021年實施多元付費方案的政策期程，督促每家業者提出4-5種多元方案內容，可促進市民對政策內涵有更多理解及討論，費率委員會也要求業者，應審酌有線電視產業與頻道供應事業整體發展，積極提升200元方案頻道內容及數量。

依據業者提供資料，A組200元方案，北桃園提供21個頻道，北健23個頻道，南桃園27個頻道；B組北桃園530元，為現有基本頻道＋親子或娛樂套餐2選1，北健530元現有基本頻道＋3個精選HD頻道；南桃園1200元現有基本頻道＋20M光纖寬頻上網服務；C組北桃園600元現有基本頻道＋500G超級錄影機（PVR），北健530元現有基本頻道＋3個精選HD頻道，南桃園599元現有基本頻道＋超級錄影神器；北健另推D組550元現有基本頻道＋6個精選HD頻道。

詹賀舜表示，因應數位匯流時代的挑戰，有線電視業者已跳脫傳統電視角色，將轉型為資訊服務提供者，4K高階機上盒可整合數位有線電視內容與OTT影音服務，費率委員會考量整體有線電視產業發展，敦促業者積極推展4K影音服務，提供收視戶更優質視聽內容，並進一步提升客戶服務品質，亦通過10項附帶決議如下，做為下一年度審議之依據。

第一、 系統經營者應於109年4月1日前推動109年度多元頻道分組方案，並於推行前積極運用社群媒體、跑馬、官方網站等多元管道宣導，善盡主動告知義務，明確揭露多元方案內容供收視戶選擇，不得拒絕收視戶申請。

第二、 系統經營者應視有線電視產業及頻道商內容產業之發展，持續提升多元頻道分組A方案之頻道內容及數量，以維護民眾收視權益。

第三、系統經營者應配合政府數位化政策，積極推廣4K機上盒服務，以提升有線電視匯流服務內容。

第四、 系統經營者有頻道位置異動、上下架之情形，應依相關法規送審及播放，確實通知收視戶及提供相關賠償或退費措施；如與頻道供應事業發生任何爭議，得依法申請調處，至於商業糾紛部分，系統經營者應妥為因應預防及處理，以維護收視戶權益。

第五、 系統經營者對於本府社會局登記有案之低收入戶應維持免裝機費及免基本頻道收視費，並享有上網優惠；中低收入戶每月基本頻道收視費以半價計收，系統經營者應主動善盡告知義務，並請本府社會局及區公所協助宣導。

第六、系統經營者應提供月繳、雙月繳、季繳、半年繳、年繳等繳費方式供收視戶選擇。雙月繳(含)以上預繳戶的基本頻道收視費用，應考量收費成本及資金利息等因素提供折扣優惠措施，由系統經營者與收視戶雙方約定收費。

第七、系統經營者應積極推廣包括社群媒體、APP、免付費客服專線、官方網站等多元客服管道，以便收視戶利用；另如遇斷訊情形，應運用多元管道通知收視戶，且主動告知相關賠償或退費權益資訊。

第八、系統經營者於桃園市政府執行109年度有線電視系統業者服務品質暨收視戶滿意度之調查結果，整體滿意度之平均值應達到75％。

第九、系統經營者須積極配合市府執行纜線清整計畫，配置值班人員進駐「道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」，即時處理纜線危害公共安全案件，以及指派固定員額執行有線電視纜線自主清整，共同維護市容環境整潔。

第十、系統經營者使用之定型化契約須符合「有線廣播電視系統經營者／有線播送系統定型化契約應記載及不得記載事項」及消費者保護法等相關規定，並於公告後兩周內送市府核備。待定型化契約或市府核備，應公告於系統經營者官方網站與社群媒體。

(中時 )