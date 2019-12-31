民進黨立委候選人鄭宏輝表示，蔡英文執政各方面表現亮眼，經濟成長率重返亞洲4小龍第1，質疑鄭正鈐可能都沒住在台灣吧！（陳育賢攝）

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天召開記者會炮轟蔡英文總統有10大無良事件，直指無良政府必須下架，民進黨立委候選人鄭宏輝則回應說，蔡英文執政各方面表現亮眼，經濟成長率重返亞洲4小龍第1，質疑鄭正鈐可能都沒住在台灣吧！

鄭正鈐表示，鄭宏輝日前在平面媒體承認自己在武漢開「沒有營業」的公司，但又公開說「從來沒有在武漢經商」，前後言矛盾，先是承認開「幽靈公司」，隨後又說沒有，難怪今天要蔡英文帶著他四處去「拜廟」。

鄭正鈐並舉出蔡英文4年前的臉書貼文，內文寫道「無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，選舉到了就用恐嚇、對立牌激化選情，以此召喚含血、含淚、含恨的選票，這種無良政府跟黑心食品一樣必須被下架」。

且蔡英文急著通過模糊的反滲透法，讓台灣民眾與廣大台商人心惶惶，現況的社會氛圍是不是就如蔡英文自己所言，是個「無法讓人民安心的無良政府，跟黑心食品一樣必須被下架。」

鄭正鈐並列出蔡英文執政「10大無良」事件，包括建立綠色威權體制、邦交國雪崩斷交、1例1休、無視公投結果、兩岸交流停擺、楊蕙如案、網軍1450、以黨亂政、監察委員成為政治大黑手、國安局私菸案走私變超買。

鄭宏輝陣營則表示，蔡英文總統執政4年，不管是經濟、國防、外交各方面都有非常亮眼的表現，股票上萬點創下最長天數紀錄，經濟成長率重返亞洲4小龍第1，不知為何鄭正鈐會認為有這樣表現的政府是「無良政府」？難道是因為鄭正鈐真的都在中國不住在台灣？

鄭宏輝也再次重申，鄭正鈐的指控是不實訊息，一來該公司早已註銷登記，且從未營業過，也沒有任何營業額，更沒有所謂拿台灣補助去中國賺錢的事情，這一點鄭正鈐自己的資料上就有，請他回去好好看清楚再發言。

二來根據中國國務院的規定，在中國境內網站幾乎都使用「中國台灣」來稱呼台灣，不解為何常去中國的鄭正鈐竟裝作對此不知？最後，鄭宏輝已經針對鄭正鈐的抹黑正式提告，鄭正鈐若再繼續散布不實訊息，將繼續對鄭正鈐提告。

此外，拜廟對於台灣人來說，是感恩惜福的民間習俗，而蔡英文總統體察民情，到廟裡上香為台灣人民祈福，是蔡英文悲天憫人情懷的展現，而鄭宏輝從不做虧心事，也不怕進廟面對神明，不像鄭正鈐認為「拜廟」就是因為心裡有鬼，奉勸鄭正鈐與其一直抹黑他人，不如好好反省自己的所作所為，這樣才會得到選民認同，神明也才會保佑。

(中時 )