為了展現彰化土地故事、地方文化、產業風貌之美，由彰化縣政府主辦的「百寶好『秋』挖寶趣-逐光拾影尋寶」影片競賽活動，將讓青年創意志工進行影像創意競賽，即日起至109年1月3日進行第一階段的影像網路票選活動，並將於109年1月4日在彰化百寶村，辦理「逐光拾影」成果發表會。

本次「百寶好『秋』挖寶趣-逐光拾影尋寶」，共有七組來自全國各地的優秀青年組隊報名，從10月開始為期三個月的腳本撰寫、採訪、拍攝、剪輯等，期間甚至邀請到曾獲金鐘獎最佳導演的王雯玲，現場指導影片拍攝基本要領及技巧，希望用新世代的創意思維，展現彰化土地故事、地方文化、產業風貌等多樣貌的彰化風情。

活動希望透過青年創意志工的新世代角度，用影像打造獨特的彰化產業映像，藉此強化彰化多元的產業特色，讓更多民眾藉由影片一同認識彰化在地故事、產業特色與人文風情，認識到彰化多元產業的無限魅力！

「百寶好『秋』挖寶趣—逐光拾影尋寶活動」活動留言票選自即日起至109年1月3日12：00截止，只要依照「彰化好過日FB粉絲專頁」之留言票選規則，就有機會為所喜愛的影片加分，還有機會獲得匯集彰化特色物產的─「彰化百寶物產袋」喔！

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