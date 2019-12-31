金管會推出媲美星港財富管理方案，最大亮點就是替台股引入新活水，包括開放一定資格的外資可用外幣作擔保品，向國內券商借新台幣投資台股；二是放寬外幣投資型保單類全委帳戶可投資台股基金；三是國際金融業務分行（OBU）的高資產客戶可投資連結台股的外幣結構型商品及外幣股權衍生性金融商品，預計增加資金動能逾新台幣1兆元。

為了跟香港、新加坡競爭資金，金管會在2019年的最後一天公布財管新方案，共有19項開放措施，一是銀行局開放「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，即資產逾1億元以上高資產客戶的財富管理新業務，就有8項新開放，預計在2020年3月底前上路。

第二是開放多元金融資產及投資管道，即有7項開放措施，包括不動產投資信託（REITs）要改採基金架構發行，開放槓桿交易商得提供不涉及新台幣之無本金交割遠期外匯（NDF）；簡化私募境外基金流程，即銀行不用再以信託部門出任境外基金受委任機構，可以逕自以銷售機構身分，以私募方式推介未經核准來台販售的境外基金。

第三是投展金融機構業務範疇，共有4項開放措施，如開放券商辦理國人海外複委託業務時，可用外幣有價證券作抵押，供外幣再投資海外，拉高槓桿比率，增加投資報酬率，這部分估計2020年9月底前開放；開放國際證券業務分公司（OSU）可辦理不限用途款項借貸業務，即境外客戶可用外幣有價證券擔保，借外幣運用。

其中，為台股尋找新投資動能上，最具亮點，一是預估2020年6月底前可以開放一定資格的外資可不用換匯，即可用外幣作擔保品向券商借新台幣投資台股，不用承擔匯率風險，有望提高外資來台投資意願，而國內已承作融資業務的券商共14家券商，其放款能量高達新台幣1.4兆元，第二階段會開放外資以境外有價證券作擔保品。

第二外幣投資型保單類全委帳戶可投資台股基金，目前外幣保單類全委帳戶投資的境外基金，若涉及台股等相關投資，不得逾境外基金的3成，目前正與央行溝通，取消相關限制，即外幣保單的類全委帳戶可直接投資台股基金，目前這部分約有新台幣6,536億元的規模。

(工商 )