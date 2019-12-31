騰訊為首財團 將購買環球音樂10%股份 17:472019/12/31 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透巴黎報導，法國媒體集團威望迪（Vivendi）周二表示，已同意將旗下環球音樂集團（UMG）的10%股份出售給以騰訊為首的一個財團，這項交易對UMG的企業估值為300億歐元（340億美元）。 Vivendi補充說，在2021年1月15日前，由騰訊為首的財團擁有以相同價格再購買10%的UMG股份的選擇權。 Vivendi表示，上述協議將在不久後輔以另一筆交易，允許騰訊音樂娛樂收購涵蓋UMG大中華區業務的子公司少數股權。 (旺報 ) #騰訊 #股份 #財團 #10 #音樂 也許您會感興趣 推薦閱讀 航太風電來台投資 投審會點頭 14:442019/12/27 財經 《金融》玉山金帶動調薪潮？貢獻人均GDP成長 16:142019/12/27 財經 港股收漲361點 騰訊升2％ 16:492019/12/27 財經 草屯療養院辦交流市集 助精障病友找回自我價值 18:052019/12/27 生活 蔡易餘「4在哈囉」兒童遊樂園元旦起開放 陳其邁：比迪士尼實在 16:412019/12/28 政治 演出多元化 天津成愛樂之城 04:102019/12/30 焦點新聞 今年亞洲最夯股票 阿里、騰訊領頭羊 21:582019/12/30 財經 Yahoo奇摩年度10大熱門台股 電子股包辦全數榜單 00:342019/12/31 財經 《航運股》台灣高鐵2020春節疏運，再加開12班次列車 10:342019/12/31 財經 愛買外送擴及景美 10大暢銷外送商品出爐 13:542019/12/31 消費 財經熱門新聞 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 台積電首波5奈米試產 陸2大客戶搶鮮 - 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ - 財經 上班族注意！特休用不完換獎金 免課綜所稅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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