路透巴黎報導，法國媒體集團威望迪（Vivendi）周二表示，已同意將旗下環球音樂集團（UMG）的10%股份出售給以騰訊為首的一個財團，這項交易對UMG的企業估值為300億歐元（340億美元）。

Vivendi補充說，在2021年1月15日前，由騰訊為首的財團擁有以相同價格再購買10%的UMG股份的選擇權。

Vivendi表示，上述協議將在不久後輔以另一筆交易，允許騰訊音樂娛樂收購涵蓋UMG大中華區業務的子公司少數股權。

(旺報 )