台股新曆年今天封關，總計一年加權股價指數漲幅約為23.33％，今年底的上市股票總市值為36兆4,135.22億元，一年來增加7兆950.67億元，以今年歸戶後有交易的1053.6萬戶股民計算，平均每位股民賺了75萬元。

台灣證券交易所統計，今年底集中交易市場發行量加權股價指數收盤為11,997.14點，與去年底的9,727.41點上漲2,269.73點，漲幅約為23.33％。今年全年最高收盤指數為12月18日的12,122.45點，最低收盤指數為1月4日的9,382.51點，今天受到美股影響，加上台積電遭到調節，指數未能站穩12,000點之上封關。

此外，今年全年集中市場累計總成交金額為29兆565.70億元，較去年全年的32兆1,623.76億元，減少3兆1,058.06億元，量能呈現萎縮情況。今年底的上市股票總市值為36兆4,135.22億元，較去年底的29兆3,184.55億元，增加7兆950.67億元。

(時報資訊)