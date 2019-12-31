台灣民意基金會董事長游盈隆今日出席一邊一國民調記者會時表示，民進黨通過反滲透法，就是為了將泛綠政黨票集中回收，此舉絕對是選舉考量，在這樣的衝擊下，未來泛綠小黨恐有滅頂之虞。

游盈隆指出，民進黨通過反滲透法就是為了選舉，而在選前11天這個時間點強行通過，將會對泛綠小黨的嚴重擠壓。民進黨最後10天，一定會在全國各地向綠營選民表達，通過反滲透法都是民進黨的功勞。

游盈隆表示，民進黨的操作，將會對同樣支持反滲透法的泛綠小黨造成傷害，在最後的關頭，所有泛綠選票都會被民進黨搶走，這是必然出現的結果，而包括一邊一國在內的泛綠小黨，恐有滅頂之虞。

趨勢民調公司總經理吳世昌也認同並表示，不分區政黨要過5％門檻，制度對小黨很不利。若民眾知道前總統陳水扁的立場是力挺一邊一國，應該有機會和民進黨做出區隔，但如果民進黨趁著反滲透法通過，喊出回收選票，將會嚴重衝擊泛綠小黨。

(中時 )