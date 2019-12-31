金鼠迎新春，南投市公所邀請書法家揮毫送春聯，1月4、5日上午9點到12點在南投市公有零售市場，民眾採購年貨就送春聯；1月17日上午9點到11點在南投市公所現場揮毫，民眾領取號碼牌就可兌換春聯一副。

南投市長宋懷琳表示，為營造樂活市集的新春氣氛，吸引更多人潮到市場消費，並回饋消費者，在南投市民權街公有零售市場，舉辦消費送春聯活動，消費者只要到菜市場消費（不限金額），即可領取曾吉村、范揚斌、陳進展、黃國濱、曾惠楨、徐麗玉等6位書法家現場揮毫的春聯1副。

南投市公所在1月17日，推出第二波揮毫送春聯，邀請林木村、鄭進悰、賴威嚴、陳進展、陳秀琴、吳亞玲、陳恆聰、黃國濱、廖大焮、陳鳳岩、曾吉村等11位書法家現場揮毫；嘉和國小也推薦兩名學生陳鵬琪、廖展毅參與揮毫共襄盛舉。

當日現場排隊，請至服務區領取號碼牌1張，然後到發放春聯區換取春聯1副，或等候老師現場揮毫，現場春聯送完為止。

(中時 )