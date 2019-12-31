南橫公路新武部落梅花盛開，蔚為美景。（讀者提供／莊哲權台東傳真）

不用等到下雪，南橫公路台東新武部落怒放的臘梅已經白了山頭，再往上走，從利稻到摩天，一路火紅的山櫻花也開了近8成，另外，在延平鄉巒山也不遑多讓，賽雪寒梅已開滿枝頭，元旦假期不妨來趟紅白相間的賞花之旅。

南橫公路198公里處海端鄉新武部落是台東人的賞梅祕境，部落的入口處就可以看到整片的梅園，越冷越開花的梅花，與遠處的山嵐相襯，美景天成，風一吹，花瓣兒紛紛落，宛如下雪，賴姓民眾表示，當地目前梅花已經幾乎全開，只是最近常下雨，脆弱的花朵禁不住風吹雨打，賞花雅客要趁早。

除了梅花勝景以外，南橫公路再往上走，從利稻到摩天，一路火紅的山櫻花也正大開大放，吸引冠羽畫眉、綠繡眼等鳥類吸食花蜜，鳥語花香，趕走冬天的寒意，與較低海拔的新武部落梅花海，形成讓人眼花撩的紅白對抗。

另外，延平鄉海岸山脈巒山村的梅花也已經幾乎全開，山頭宛如覆蓋白雪，梅農表示，當地梅花大部分都在1月中旬綻放，這次提早了近半個月，花期剩約1周就會陸續凋零，民眾要把握賞花時機。

(中時 )