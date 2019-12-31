雲林縣程姓男子在臉書發表對反滲透法的言論，被台南市警五分局跨轄區就訊，市議會國民黨團31日痛罵民進黨執政不僅人民言論自由遭箝制，還意圖通過反滲透法剷除異己，並質疑蔡英文總統說韓國瑜要蓋核五、核六的假新聞，檢調為何不查？籲請選民讓民進黨再次下台。

國民黨團發言人王家貞、蔡淑惠、盧崑福今天舉行「體諒市警局、譴責民進黨」記者會，為讓與會者了解台南市警方前往雲林約談網友的始末，現場還播放新聞影片，並要求警五分局副分局長謝承甫等人列席說明。

王家貞說，程姓男子住在雲林，27日在臉書群組張貼截圖，並發表對於反透法的言論，28日就接到台南市警五分局違反社維法的約談通知，讓升斗小民嚇死了。但蔡英文在總統政見會公然誣指韓國瑜要蓋核五核六，檢調為何不查？

盧崑福也拍桌怒責警五分局，不知警察何時這麼會抱民進黨的狗腿，警察做得這麼沒有尊嚴、不中立，難怪警方因為太陽花事件被判國賠110萬元都沒有人同情，民進黨有人幫警察說話嗎？雲林程先生PO文只一天，警五分局就親自到雲林約談，顏色對了就選擇性辦案，還效率超高，公務員應該行政中立，不要只會抱民進黨大腿，讓小老百姓看了心寒。

也是台南市第五選區立委候選人的蔡淑惠也認為，網路無國界，全台的警察應該都看到程先生在網路的言論，為何警五分局為了小小的社維法，竟要越界快馬加鞭地跑到雲林恐嚇升斗小民？

蔡淑惠還說，她從參選立委至今，不斷被對手抹黑，連她長期協助弱勢小朋友脫貧都被調查站查水表，還被網路截圖栽贓說她欺侮賣菜老婦人，這麼多的假訊息為何都警方不查？是選擇性辦案嗎？

警五分局表示，此次選舉追查假訊息、選舉賭盤及賄選是警政署要求各警分局的重要工作，該分局員警主動發現有人在臉書上針對反滲透法的言論，可能涉及散布假訊息，才依警察職權進行調查了解；至於是否觸法需依違反社維法裁罰，還是得由法院認定，並沒有要拍誰的馬屁。

警方認為，程姓男子在反滲透法尚未立法階段，即自行臆測指稱「強行通過這法，即使韓國瑜當選也沒用，他們會用這個法條抓人」，捏造不實內容造謠，還在臉書公開貼文散布，不僅影射現行國民黨總統候選人韓國瑜將受害，更用文字暗諷執政黨，顯然惡意製造假議題訊息中傷政府，該謠言如經有心人士轉PO分享，有企圖影響選舉之嫌。

警方查知行為人的身分後，員警即簽發通知書通知程某29日就近在雲林縣警察局斗六分局公正派出所製作筆錄。全案偵訊後，依社會秩序維護法第六十三條第一項第五款「散布謠言，足以影響公眾之安寧者」，函請斗六警分局移送雲林地方法院簡易法庭依法裁處。

(中時 )