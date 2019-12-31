年邁的姑丈竟對年僅13歲的姪女伸出狼爪、性侵五次，姪女向同學求救，經老師報警才揭發此事。事後男子與姪女父母親和解，姪女還在法庭上替男子求情，表示姑丈對她疼愛有加，「不願看到姑丈被關」。高雄地院依妨害性自主罪，判該名男子8年2月，可上訴。

事件發生於2016年，當時少女年僅13歲，寄宿於姑丈位於高雄市林園區的家中，該年5月中旬、某週末凌晨三時許，男子潛入姪女房間，不顧姪女反抗、強行撫摸其胸部及下體得逞。同月底，男子五次趁凌晨、姪女熟睡時再度潛入，強行脫去姪女的褲子及內褲，並壓制其身體和手腳，以生殖器強行插入姪女的下體磨擦抽動。

少女事後向同學傾訴，經同學轉告老師後，才揭發此事。該男子到案後坦承不諱，也與少女父母親各以50、40萬元和解，少女在法庭上也多次以「姑丈年事已高，身體狀況不佳，願意原諒他、不願看到他入監服刑」為由，請求法官輕判。

法官在法庭上痛斥男子身為少女的親長輩，本應予以照護、看顧，案發時少女年僅13歲，才念國中，青澀懵懂，正是需要成人扶助成長，探索、認識世界之的年紀，男子不顧長輩的身份、強制對少女猥褻、性交，使少女因此身陷無助及恐懼。但法官認為，男子犯後坦承犯行，並與少女及其父母達成調解，並給付賠償金，有努力填補其犯罪所生損害之誠意，最後判其8年2月，全案可上訴。

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(中時 )