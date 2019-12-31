民進黨立委候選人12月30日晚間和第2選區台灣基進候選人陳柏惟合體直播。（莊競程提供／台中馮惠宜傳真）

選戰倒數計時，選將把握時間頻頻掃街拜票，台中五選區尋求連任的立委沈智慧，12月31日下午由台中市議員陳政顯陪同戰車掃街，而民進黨立委候選人莊競程30日晚間和第二選區台灣基進候選人號陳柏惟合體直播，元旦總統蔡英文更要再度為他站台一起發紅包袋。

沈智慧由台中市議員陳政顯陪同戰車掃街，在北區大小街道請託拜票，沿途比出「3號沈智慧」的手勢，和OK的手勢一樣，沈智慧說，2019年最後一天，希望大家都OK。明天迎來2020元旦，大家更要OK一整年。所經之處，受到許多民眾歡迎。

沈智慧說，她和陳政顯一直在關注北區肉品市場（原屠宰市場）遷建的議題。日前市長盧秀燕已經公開宣布會在明年六月決定遷出北區，會空出大約1.45萬坪的土地，基地所有權為市府及國有土地，她會和陳政顯合作，分別從地方、中央爭取作最好的建設規劃。

而民進黨立委候選人12月30日晚間和第2選區台灣基進候選人陳柏惟合體直播，兩人全場都用台語交談，而陳柏惟更是用風趣且流利的台語，帶動現場氣氛，直播現場吸引5千多人按讚。

由於台中五選區被民進黨中央列為極有可能翻轉的選區，選戰開打以來，府會高層、黨中央多位重量級助選員頻頻為莊競程站台，元旦當天蔡英文總統也將到莊競程的競選總部為他加油打氣，並發紅包袋。

(中時 )