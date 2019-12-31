今天是2019最後一天，許多人早已安排好行程和親朋好友一同狂歡跨年、迎接2020，不幸的是，桃園有一名男網友近日收到兵單，入營日就正好是12月31日，他自嘲，「跨年我都不用自己想，別人就會幫我想好了呢」，但有網友就用一大好處來安慰原PO。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》PO出自己的兵單，可以看到上面寫的集合時間是12月31日早上8點40分，他搞笑地問網友，「各位跨年都想好要怎麼跨了嗎？像我都不用自己想，別人就會幫我想好了呢！」雖然看起來很悲慘，但原PO逗趣的貼文短時間內就吸引了網友的關注。

網友貼出自己的兵單。（摘自臉書社團《爆廢公社二館》）

對此，網友回應，「裡面很多人陪你一起跨」、「今天晚上退伍的在此幫你默哀3秒」、「人生中第一次那麼多人陪我跨年」，但有些老鳥就透露，這時間入營友醫大好處，「這時間去當很爽，元旦放假、年假、228」、「現在進去做四個月比人家多放很多假，實際在軍中不到三個月」。

(中時電子報)