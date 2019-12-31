民進黨挾優勢立委席次讓反滲透法強行三讀通過後，新黨旋即召開記者會，痛批這形同復辟戒嚴時期限制人民自由的刑法一百條，並呼籲民眾明年1月11日政黨票投新黨，讓新黨進入立法院，和國民黨一起把反滲透法廢除。

新黨主席郁慕明指出，在蔡英文揚言31日必須通過反滲透法的情況下，議場內國親兩黨立委人數太少用表決方式確實很難阻擋，但如果能在場外動員大量民眾包圍立法院表達人民的心聲就有效果了，之前國民黨、親民黨、民眾黨、郭台銘都口頭表達對反滲透法的疑慮，結果需要他們站出來表達立場時卻又都退卻，台灣只有在野黨，沒有反對黨，兩個大的在野黨都唯唯諾諾。

新黨不分區立委候選人邱毅質疑，包括現任監委陳師孟在內，許多民進黨人過去主張修改刑法一百條，如今反滲透法形同刑法一百條復辟，卻不出面譴責。反滲透法定義不清楚、因人設事，蔡英文的巫婆棒指向誰就辦誰，根本是羅織入罪法。明年1月11日就算韓國瑜勝選，蔡英文5月才卸任，若刻意在交接前製造兩岸緊張，宣布戒嚴，韓國瑜將無法就任，所以需要有新黨在立法院看住蔡英文不讓她為所欲為，人民必須站出來用選票下架蔡英文，總統堅決支持韓國瑜，政黨票要讓新黨進入立法院，讓新黨成為立法院最有戰鬥力的力量。

身為律師的新黨不分區立委候選人陳麗玲指出，刑事訴訟法有無罪推定原則，被告也不需要自證己罪，但昨天有農民轉貼文章就被法辦，還有70多歲的桃園老奶奶半夜被查水錶，人民要用選票下架民進黨，把法律修回來，改不了還有明年8月的公投。

新黨不分區立委候選人王炳忠質疑，民進黨宣稱不反對兩岸交流，結果薛凌、林全、陳菊、賴清德去大陸就是交流，別人去就遭懷疑被滲透。此外民進黨宣稱反滲透法只規範選舉，難怪許多人民害怕，反滲透法是否要用來推翻選舉結果？2018年選完蔡英文就說是大陸滲透結果，這次莫非她想用被滲透當理由推翻選舉民意？新黨承諾進入國會後會廢除反滲透法，國民黨、親民黨雖表態要釋憲，但也請先承諾是否推動廢除反滲透法？

(中時 )