農曆年關將屆，坊間對果菜需求日益殷切！台中果菜公司董事長賴溪松日前因車禍身亡，遺缺由前台中市議員莊乃慧接任。莊乃慧31日指出，接任果菜公司董事長連自己都跌破眼鏡；決定接下這個職位的主因？是因要完成賴溪松生前想為市民服務的工作。

台中果菜公司前董事長賴溪松日前車禍意外身亡，引起農業界及好友的震驚與不捨，新任果菜公司董事長職位將由何人接任？引起坊間諸多揣測！台中果菜公司董監事會議日前通過，由前市議員、現任董事莊乃慧接任董事長；行事低調的她，走馬上任卻鮮為人知。

淡出政壇10年的莊乃慧，當上果菜公司董事長連自己都跌破眼鏡！市長盧秀燕透過幕僚曾找她談過數次，卻都被她推辭；最後是因感念前董事長賴溪松，生前很想為果菜公司做事情；經過多日深思熟慮後才決定接下這個職位。

莊乃慧指出，她會獲得市長盧秀燕的青睞，可能因她與盧秀燕一樣有政治潔癖，連果菜公司送的過年禮盒都不收，亦不准辦公室人員收下；這一點她和盧秀燕很相像，上任後最想解決的是果菜公司冷凍庫不足及停車管理等問題。

莊乃慧強調，她希望爭取農糧署補助，以OT方式興建冷凍庫及立體停車場。計畫興建4層樓建築，1樓冷凍庫，2、3樓為停車場，4樓做為精品館、蔬果檢驗中心等；OT後雖停車要收費，但該公司將要求廠商給予消費者停車前半小時免費等優惠，實質服務市民。

(中時 )