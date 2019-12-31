屏東地檢署偵辦長治鄉道路工程圍標弊案，檢調查出時任鄉長許玉秀及其丈夫劉富榮與特定廠商合作，協助得標後再以各工程標案金額10％至12％收賄，共計收取86萬5000元；屏東地院審結後一審依貪汙罪判決夫妻各8年徒刑、褫奪公權5年，可上訴。

檢警調查發現，許玉秀主管、督導長治鄉公共工程採購，卻與劉富榮及前鄉公所秘書傅中在2015、2016年間，先後讓土木包工黃姓業者以逼近底價98％以上比率，標得長治鄉道路工程標案共15案，總得標金額高達797萬8000元。

事後更發現，不法集團成員為使黃男得標，會刻意於截止投標時間前，在鄉公所附近聚集，以2人一組或3人一組攔阻有意投標廠商，讓其他人見狀只能搖頭放棄投標。

當時檢察官指揮屏東縣調查站及刑警大隊，兵分12路搜索長治鄉公所及涉案業者辦公室和住處，認定涉嫌重大，依法將涉案9人提起公訴。

(中時 )