韓團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-K.R.Y.31日下午在台北、桃園跨年晚會舞台搶先彩排，兩地互尬，粉絲驚喜連連。SUPER JUNIOR D&E成員東海、銀赫在台北彩排時，大方熱唱5首經典歌曲，包含〈Danger〉、〈Growing Pains〉、〈Bout you〉、〈Oppa, Oppa〉以及〈觸〉，台下粉絲不畏飄雨寒冷天氣，不時開心尖叫，相當投入。

SUPER JUNIOR D&E 30日抵達台灣，彩排時就聚集近2000名粉絲，撐傘等候，台下光聽到後面麥克風試音便一陣尖叫，東海、銀赫一出場就以中、韓文向粉絲問候，「大家好。」、「大家冷嗎？我們也冷。」非常暖心。

SUPER JUNIOR-D&E為台北跨年晚會彩排。（讀者提供）

另一方面SUPER JUNIOR-K.R.Y.成員圭賢、厲旭與藝聲在桃園跨年舞台熱唱，守候在台下的粉絲興奮尖叫，三人相當親切，在演出過程不忘向粉絲揮手致意，引起一陣尖叫，值得一提的是，現場一度音樂停止，歌聲仍繼續，意外展現深厚唱功。

(中時 )