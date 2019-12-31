共享經濟過去幾年是熱門話題，也創造了不少獨角獸企業，但當這些企業紛紛著上市時，股價表現卻與今年表現出色的美股大相逕庭，這似乎暗示了共享經濟的前景暗藏陰影。

美國三大股指今年年內漲幅均超過了20%，標普500指數漲幅甚至接近30%，有望挑戰1997年以來最佳表現。根據Dealogic提供的數據，今年的IPO總融資額約為623億美元，較去年601億美元的融資額略有增長，但幾位重量級獨角獸都遭遇了滑鐵盧，尤其是共享經濟幾檔股票。

萬眾矚目的Uber和Lyft先後上市，Uber高達81億美元的融資額是今年美股最大的一起IPO，Lyft的融資額只有26億美元左右，但也是今年融資額排名第三的美股IPO。然而，二季度上市以來，Uber和Lyft的股價已經分別跌去了33%和36%。

而共享辦公巨頭WeWork的命運則是經歷了天翻地覆的反轉。8月WeWork正式遞交上市申請時，仍是市場追逐的寵兒，軟銀保證明星。然而，在WeWork令人質疑的財務狀況和創始人一系列不合規操作被披露之後，WeWork的估值在兩個月內暴跌了400億美元，由470億美元估值跌至70億美元左右，最終被迫撤回上市申請、辭退創辦人兼CEO亞當·諾依曼、裁員數千人。這也令他的投資方軟體銀行大失血，直接持有的WeWork股份投資預計將損失約28億美元，此前對Uber的投資也遭遇了約35億美元的虧損，正在進行的願景基金二期募資因此受挫。重金押注共享經濟的孫正義在今年多次表示，正在深刻反省自己的投資判斷力。

最新的警訊是Uber創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）不到兩個月內度脫售總值超過25億美元的持股。由於Uber自5月上市迄今，卡拉尼克已拋售逾9成股份，不禁讓外界質疑他很可能出清Uber所有持股，等於看衰這家他所創辦的企業。

(中時電子報)