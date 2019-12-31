讓屏東從問號變驚嘆號的2019台灣燈會，屏東縣長潘孟安透過專書一一為外界解密。（林和生攝）

超過1339萬參觀人次、被譽為史上最美的2019台灣燈會，擦亮國境之南這顆美麗珍珠，趁著歲末年終，屏東縣政府將17天精華集結成冊，出版燈會專書《從問號？到驚嘆號！》，分享這為人津津樂道、化腐朽為神奇的屏東經驗。

說起台灣燈會30周年，屏東縣長潘孟安彷彿打開話匣子般，有著道不盡的故事，他說，2019是充滿變革與起伏的一年，若用心電圖比喻，一整年是由無數的Ｍ字連結而成，「燈會期間血壓更是從未低過」高低起伏、酸甜苦辣，箇中滋味只有參與過的人最能體會。

潘強調，燈會辦在屏東，本身就是一個不可能的任務，縣府團隊全員上陣，從軟體到硬體，每一盞燈、每一處景，都是將一連串問號變成驚嘆號的真實經驗，不僅創造屏東品牌，更獲得國內外獎項肯定，其中隱藏著許多技巧和祕辛，全都寫在這本書裡。

燈會執行祕書林家瑋印象深刻地說，閉幕式當天，所有人引頸期盼intel無人機最後一次升空排出「屏東」圖案，未料當晚刮著7級風，領航機嘗試起飛卻意外墜落，執行團隊決定取消任務，經過無數次溝通，更簽下切結，才讓節目順利進行，並如願畫下完美句點。

潘孟安說，要用這本燈會武功祕笈解密驚嘆號背後的力量，並強調這本書是獻給參與燈會千萬的無名英雄，或許書上沒辦法記下每一個名字，無法記錄每一個身影，但這一切都將在刻印在歷史上。

(中時 )