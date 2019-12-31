一名揚姓計程車司機，今年3月間與19歲、17歲少女一起施用安非他命，他在2女精神恍惚之際先與一女發生關係想拉旁邊的17歲女加入遭拒，但楊仍不顧少女反對，仍強行性侵得逞，士林地院審結，依成年人對未成年人轉讓第2級毒品罪、強制性交罪，判處有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，40歲楊男利用轉讓毒品換取性愛，但楊的辯護人則說，2女為了毒品前後說法不一，但都坦承有吸食毒品的習慣，3一起施用毒品，並未提及數量和價金，楊並不成立轉讓禁藥罪，另外強制性交罪部分，少女前後說法不一，不足採信。

但從19歲女與楊男的紀錄「我吸毒是誰給的？笑死」，法院因此認定是楊男將毒品無償轉讓給2女施用。當時3人一起施用毒品，在精神恍惚的情況下，19歲女先與計程車司機發生性行為，之後楊邀坐在沙發上的17歲女一起加入遭到拒絕，卻仍遭楊男摸胸強行性侵。當時先完事的成年女去洗澡，也有聽到在外的少女喊「不要」，待19歲女出來，少女則抱怨為什麼會這樣。

員警詢問19歲女說：「是否因為楊男提供毒品才同意與他性行為當作回報？」19歲女回答：「是因為毒品的緣故讓我精神恍惚，因此同意」。但19歲女說，第1次是違反意願的。之後則是為了得到毒品才願意，辯護人稱前後說法不一，有重大矛盾、瑕疵。

判決指出，安非他命會讓施用者成癮，戒除不易，楊竟然轉讓給正值青春期的女子，戕害身心健康，施用後竟不顧反對硬上，戕害2女心靈及兩性認知的健全發展，分別依轉讓毒品判處有期徒刑7月，強制性交罪判處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑4年。

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(中時電子報)