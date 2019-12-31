黑韓大將 李正皓得選舉「職業病」 17:582019/12/31 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李正皓批韓遭國民黨開除，改披橘袍選新北中和立委。（圖／翻攝自YouTube） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「黑韓」大將，前國民黨青年團團長，現為親民黨立委候選人的李正皓今日訴苦：燒聲了。因為頻繁的掃街拜票加上錄製政論節目的結果，這應該算是一種選舉的「職業病」。 李正皓在臉書指出，「這兩天政論節目播出時，許多人都發現我已經燒聲了。」 李正皓向關心他的網友表示，「放心，不是感冒，會燒聲是因為頻繁的掃街拜票加上錄製政論節目的結果，這應該算是一種選舉的『職業病』。」 李正皓對親民黨選情亦表現樂觀，他表示，「剩下10天，我會拼到底。」多數網友亦對李正皓喊加油，看來人氣不弱。 (中時電子報) #李正皓 #選舉 #職業病 #燒聲 #政論節目 也許您會感興趣 推薦閱讀 高市最大票倉 在第六選區 04:102019/12/27 地方新聞 呂國華指陳歐珀涉賄被關切 宜檢否認 04:102019/12/27 地方新聞 抓鬼大隊鼓勵檢舉賄選 千萬獎金等你拿 04:102019/12/27 地方新聞 年曆錯印就被抹紅 藍主委反嗆桃市府 11:262019/12/27 政治 網路聲量「雙冠王」黑馬來了 竟打敗高嘉瑜、吳怡農 21:452019/12/27 政治 宋楚瑜痛批民進黨硬要推「反滲透法」 11:242019/12/28 政治 韓國瑜轟新潮流綁架蔡英文 黃暐瀚：他怎麼說 21:212019/12/28 政治 北一女PK雄女！高嘉瑜、黃捷雙女神 穿制服萌翻全場 20:332019/12/29 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 23:172019/12/30 政治 網瘋傳收不到選舉公報 中選會：投票日2日前送達 12:112019/12/31 政治 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 四叉貓這天竟申請國民黨部路權 韓國瑜穩了 - 政治 韓上《博恩》後年輕人支持度增加多少？數字曝光 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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