「黑韓」大將，前國民黨青年團團長，現為親民黨立委候選人的李正皓今日訴苦：燒聲了。因為頻繁的掃街拜票加上錄製政論節目的結果，這應該算是一種選舉的「職業病」。

李正皓在臉書指出，「這兩天政論節目播出時，許多人都發現我已經燒聲了。」

李正皓向關心他的網友表示，「放心，不是感冒，會燒聲是因為頻繁的掃街拜票加上錄製政論節目的結果，這應該算是一種選舉的『職業病』。」

李正皓對親民黨選情亦表現樂觀，他表示，「剩下10天，我會拼到底。」多數網友亦對李正皓喊加油，看來人氣不弱。

(中時電子報)