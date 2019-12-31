位於高雄中央公園附近的「商五」土地556坪，將公告地上權招商，期間70年，權利金底價約2.83億元，不過，由於此一地上權屬於「不可分割地上權」，因此，得標者雖然擁有「商五」建地，但，將不會用以興建地上權住宅，而是開發作為商業用途。

高雄市政府財政局12月31日表示，該局公告推出「高雄市前金區前金段395-4、395-5及395-6地號等3筆市有非公用土地設定地上權開發案」，地上權存續期間70年，地租年息率3％，權利金底價約2.83億元。

高雄財政局表示，為了減輕投資人資金負擔，得標權利金將分3期繳交，簽約後的6月22日，繳交30％，簽約後1年，繳交35％，2年後，再將剩下的35％，繳納完畢。

至於地租，則按土地申報地價3％計收，並將其中2％部分，於消費者物價指數平均數上漲幅度累計逾10％時，才進行調整，有效降低地上權人投資風險。

另外一筆費用是，目前土地上的「舊圖書總館」，得標人要負責拆除，並將預估的殘值約290萬元，繳交給高雄財政局。

財政局指出，此一開發基地，也就是民生路與中華路附近的「舊圖書總館」，坐落在中央公園斜對面，位於60公尺的民生二路林蔭大道上、緊臨40公尺的中華三路，基地呈長方形，地形方整，面積約556坪。

財政局表示，該基地的土地使用分區為第五種商業區，建蔽率70%，容積率840%，屬於都市計畫最具彈性的商業分區，可做為最多元的商業、休閒、娛樂使用。

(工商 )