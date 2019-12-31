第一銀行近年持續拓展數位金融版圖，2019年4月推出「iLEO數位帳戶」，更從內向外延伸，積極跨業、跨公司合作，近期與第一金控子公司第一金證券整合，在第一金證券「e鍵開戶」App即可綁定「iLEO數位帳戶」為交割戶，並且保持原有數位帳戶優惠，既有存戶更可於開完數位帳戶後連結開立證券戶，雙向開戶服務一次完成，讓客戶同時享有便利及優惠，透過全程數位化且操作簡單、快速。

第一銀行「iLEO數位帳戶」包含台外幣活存、定存及信託帳戶五大核心功能，也祭出各項優惠大放送，提供每月跨轉10次(自動化通路)、跨提5次免手續費優惠，新台幣12萬元內享1.2％高利活存，推出即獲得廣大年輕客群迴響，開戶數已達13.4萬戶並持續成長中。

此外，第一銀行再加碼於2019年11月推出專屬「iLEO信用卡」，提供客戶從開戶、辦卡、綁定數位帳戶自動扣繳與設定消費3期0利率的一站式服務，不論在網購、實體通路或悠遊卡自動加值，最高可享5％現金回饋，讓客戶超有感。

為迎戰純網銀及金融科技的崛起，各家銀行致力提供更符合客戶需求、像水電一樣便利、易取的數位金融服務，並且將「數位帳戶」視為注入銀行年輕客群的敲門磚，第一銀行積極思考年輕客群行為模式並整合銀行金融場景，替客戶設想周到，從首次往來順暢、快速的開戶體驗，深入客戶日常消費的信用卡服務，到結合證券開戶滿足進階客群的投資需求，大力搶攻未來潛力股的年輕客群，成為「陪伴客戶成長、實現客戶夢想」的iLEO數位帳戶。

隨著主管機關將再開放七歲以上未成年、已成年外國自然人及獨資企業線上開戶，帶來更多元的客群，第一銀行將持續聆聽年輕世代需求，推出更多的數位金融服務。

(工商 )