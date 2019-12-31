臺灣企銀於2018年12月19日董事會決議通過與臺企保險代理人公司、臺企財產保險代理人公司合併，以臺灣企銀為存續公司，並於2019年10月2日獲金管會核准兼營人身保險與財產保險代理業務，臺灣企銀將成立保險代理部，訂定2020年1月2日為合併基準日，原臺企保險代理人公司與臺企財產保險代理人公司的一切權利、義務均由臺灣企銀概括承受，保戶權益不受影響。

臺灣企銀是自2002年、2008年經財政部核准設立百分之百轉投資的子公司臺企保險代理人公司、臺企財產保險代理人公司，持續為客戶提供完整且多元化的壽險與產險商品。

而為進一步強化金融消費者權益保障、提高營運效能，臺灣企銀秉持「進步、效率、責任」經營理念，未來除了審慎篩選優質保險公司與保險商品合作，將保險代理業務納入銀行內部控制三道防線，同時並致力於落實公平待客原則政策與策略的執行，傾聽客戶的聲音，從客戶保險需求的角度出發，提供客戶最適配的人身及財產保險商品，為客戶創造更多優質服務。

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