12月31日，攜程發布《2020春節「中國人旅遊過年」趨勢預測報告》指出，2019年春節假期全國旅遊接待總人數4.15億人次，2020年春節長假預計將達到4.5億人次出遊。「旅遊過年」取代「春節回家」和「宅」，成為大陸人當下最流行的方式。54％是親子遊，80後帶孩子出行最流行，7％獨自一人旅遊過年。

面對春運壓力，鐵路、公路、民航都使出渾身解數，保證旅客不僅「走得了」，還要「走得好」、「走得快」。鐵路方面，今年鐵路運力較上年春運提高7％，其中節前安排旅客列車5275對，客座能力同比增加7.7％；節後安排列車5410對，客座能力同比增加6.9％。

30日零時起，大陸鐵路實施了新的列車運行圖，這也為做好2020年春運工作打下堅實基礎。本次調圖，有多條新線開通運營，包括北京至張家口高鐵、張家口至大同高鐵、張呼高鐵張家口至烏蘭察布段和崇禮鐵路等。新線不但為旅客提供了更多出行選擇，列車在執行時間上也大大壓縮。

(旺報 )