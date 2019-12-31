經濟部今天公告「2020再生能源電能躉購費率」，除設置在魚塭、碼頭的陸上小風機費率有微幅調升外，其餘維持預告時的太陽光電小降、離岸風電降幅較大版本，新費率從明年1月1日起適用。

2020年再生能源費率在月初預告後，經濟部能源局隨即在台北與台南兩地召開聽證會，並於今天做正式公告。最後版本僅陸域小型風電1-30kW級距每度調高0.0082元，微升到7.7998元，其餘與預告費率相同。

能源局解釋，由於小型風機主要是設在魚塭、碼頭內，容量較小，業者提出的運維成本顯示確實有增多，因此予以反映微幅調高。

主要的太陽光電整體費率在每度3.9元至5.7元間，最多僅降2.4％，降幅是歷年最少，甚至為鼓勵家戶屋頂設置，1-20kW小屋頂級距僅調低0.34％，幾乎未降。離岸風電雖然有業者在聽證會力爭維持跟今年一樣5.5元，但因沒有足夠的佐證資料，能源局仍維持預告時的7.6％降幅，每度5.09元。

光電明年確定新增三項獎勵機制，分別是針對有設置升壓站的太陽光發電設備，修改備案日從18個月到24個月內完工者，都適用備案時費率，現行最低是12個月。其次是太陽能光電風雨球場，躉購費率加成6％。原住民族地區或偏遠地區者加成1％。

其他像是地熱發電維持不變，生質能、廢棄物及小水力則較今年調升1％至4％不等；雖然聽證會上有業者疾呼提高小水力費率，能源局也同意確實有調升空間，但因目前營運資料以台電居多，會留到明年審定會成本資訊更多時再討論。

(中時 )