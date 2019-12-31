繼美國海軍禁止在政府公發的手機使用中國社群媒體「抖音」（TikTok）之後，美國陸軍也以抖音構成安全威脅為由，禁止士兵使用這款時下流行短片App。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩黨國會議員先前要求監管單位與情報界確認抖音是否構成國安威脅，以及可不可能被用來蒐集美國公民個資。隨後海軍與陸軍相繼發布禁令。

陸軍發言人歐喬亞中校（Robin L. Ochoa）昨天晚間告訴CNN：「12月16日寄出的網路安全意識訊息（Cyber Awareness Message）指出，使用抖音有潛在安全風險。」

「這項訊息指示職員採取適當行動來保護自身個資。指導內容包括注意你所下載的應用程式，觀察手機有無自動傳來的異常簡訊並立即予以刪除，還有解除安裝抖音，以防個資外洩。」

陸軍禁用抖音的消息是由軍事網站Military.com率先揭露。而路透社12月中也曾報導海軍做出類似決定，同時告訴水兵，凡公發手機未移除抖音的人，就不得連上海軍內網。

抖音並非唯一令美國起疑的中國科技巨擘，中國電信設備製造商華為也備受美國總統川普政府批評。川普政府並以華為與北京有關係為由，遊說各國不要使用華為設備。

然而華為在社會引發的熱潮不若抖音。抖音可錄製、分享短片，並替影片配上動聽好記的歌曲，至今已吸引數百萬青少年與成人使用。

根據紐約時報（The New York Times）引述App分析公司Sensor Tower的數據，過去一年抖音下載次數超過7.5億次，比臉書（Facebook）、Instagram、YouTube、Snapchat等平台多出幾千萬次。

(中央社)