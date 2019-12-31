陪同律師說明申告事實和理由，左為國民黨金門縣黨部主委石兆瑉。（李金生攝）

金門立委10搶1「司法戰」硝煙四起，無黨籍陳滄江昨跨海赴法務部和廉政署檢舉陳玉珍違法包工程，陳玉珍今（31）日也赴檢方申告陳滄江及10餘名網友對她潑髒水，不斷造謠抹黑，涉嫌違反選罷法與妨害名譽。

陳滄江檢舉陳玉珍家族營造公司承攬國防部2億9000萬元烏坵營區新建工程案，涉有違反《公職人員利益衝突迴避法》情事。他今天仍堅持自己所陳述內容均有所本，請法官馬上開庭速審速決，相信司法會查明真相，也希望鄉親莫再鄉愿是非不明，就讓政治人物接受全民檢驗。

陳玉珍則表示，自選戰開打以來，對手前民進黨議員陳滄江及民進黨員蔡建偉等人不斷利用網軍對她進行抹黑造謠，讓原本應以政見為主的正面選舉，淪為放話、潑糞的鬧劇。

陳玉珍說，陳滄江雖然已經退出民進黨，但選舉手法跟民進黨沒有兩樣，由假學歷開始對她近乎瘋狂、不理性的攻擊，將民進黨一貫暗黑手法帶入金門，已玷污純樸的金門。

陳玉珍強調，她就任立委9個月以來，完成2400多件的選民服務，讓很多鄉親對她遭到抹黑造謠十分不捨，要求她站出正式提告，以端正視聽和選風。

陳玉珍提告的對象除陳滄江外，還有「劉珍劭」、「周怡君」和「金沁心」等10餘名臉書帳號使用人。

她強調自己所為，都是合法公開透明，可受各界檢驗，希望司法還給她一個公道，也呼籲所有候選人打一場乾淨選舉，共同維護公正、無賄的選舉環境。

(中時 )