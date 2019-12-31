雲林縣政府為改善北港、水林、口湖沿海3鄉鎮長期交通不便問題，昨天規畫連接3鄉鎮的東西向重要聯絡道路，東接台78甲快速道路、西接台61西濱快速道路，配合164縣道拓寬，3箭齊發打造最快捷的雲林西側道路網絡。

雲林沿海地區北港、水林、口湖3鄉鎮，目前僅口湖鄉有快速道路經過，其他2鄉鎮僅能藉由164縣道連結省道後再銜接快速道路，但164縣道路面狹小僅2線道，影響交通流量，民眾要求拓寬聲浪不斷。

雲林縣政府表示，針對台78甲、台61、164縣道，已分別完成未來規畫。台78甲經費達上百億元，透過縣府跨鄉鎮的新方案，即比照西濱快速道路的台17平面道路與台61高架道路共構方式，沿台19平面道路興建台78甲。

新方案台78甲路線起點定於台78快速道路元長交流道，終點銜接北港鎮大外環，總長約12公里，經費約112億元，與舊規畫沿北港溪防汛道路相比，不僅距離縮短約3公里，且可減少20餘億元經費。

有「窮人高速公路」之稱的西濱快速道路中部已全線通車，雲林縣政府掌握發展契機，完成「發現61幸福公路」規畫案，將在沿海4鄉鎮各設置1處服務站，並規畫周邊旅遊景點，藉此吸引遊客造訪促進地方發展。

延宕10餘年的雲164縣道拓寬工程，經雲林縣政府向公路總局提報計畫，第1期經費5億9000萬元已核定通過，一旦由2線道拓寬為4線道，交通阻塞問題將可有效改善。

(中時 )