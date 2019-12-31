隨著陸美貿易爭端趨於緩和，大陸官方31日公布數據，12月製造業PMI為50.2，與11月持平，優於預期的50.1，製造業延續擴張。不過，大陸今年GDP增速第三季度增長6.0％，顯示大陸經濟成長放緩仍拖累整體數據表現，明年要保6難度極高，北京當局為了保衛GDP，恐對金融機構下手。

據金融時報報導，中國銀行保險監督管理委員會(簡稱銀保監會)12月就公告，大陸銀行業今年1至10月對信貸管道有限的小企業，總放款額達到2兆元人民幣(8.6兆元新台幣)、創下歷史新高紀錄。這一數據高於2018年年度總額1.7兆元人民幣，小企業平均貸款利率也從7.4%降至6.8%。

也因如此，銀行業放款給小企業的貸款沒有多少利潤，銀保監會前官員表示，許多銀行貸款小企業的利率不到8%，低於平均融資成本，等於是北京當局透過這些政策，犧牲銀行業的獲利空間來換取陸企繼續生存。

然而，事情卻往糟糕的方面發展，一些體質較佳的企業以缺乏投資機會為由拒絕貸款，只能跟風險較高的陸企合作。銀行業高層指出，目前陸方首要目標價是要達成放款額度，並非風險控管。就有分析師警告，這恐怕會讓不良貸款飆升，也就是違約或即將違約的貸款，許多貸款會在違約90天後變成不良貸款。

(中時電子報)