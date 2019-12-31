四叉貓這天竟申請國民黨部路權 韓國瑜穩了 18:122019/12/31 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 四叉貓。（圖／取自四叉貓臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自稱是「鋼鐵韓粉」，又曾被邀請去民進黨造勢場合當主持人，被譽為「國民女神」的「四叉貓」，繼29日跑去台中韓國瑜造勢場合數椅子被韓粉發現後，今（31）日又有驚人之舉。 四叉貓在臉書表示，他跑去申請國民黨部門口的路權，申請時間為1/11～1/12兩天！原因曝光，就是四叉貓有預感，韓國瑜明年會勝選，所有的鋼鐵韓粉在開票夜一起來國民黨黨黨部開慶功宴！ 四叉貓也說他已經繳3萬元保證金，不知道會不會審核通過，好期待啊！ (中時電子報) #四叉貓 #國民黨部路權 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜這時間點上《博恩》 網驚呼：超勇敢！ 09:302019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 韓國瑜第三場電視政見發表會 第二輪申論全文 20:482019/12/27 政治 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 2020決戰中台灣 韓國瑜大台中勝選晚會明晚登場 20:312019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 辯論會情緒激動！黃暐瀚：韓沒有變 就是愛恨分明 11:562019/12/30 政治 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 四叉貓這天竟申請國民黨部路權 韓國瑜穩了 - 政治 韓上《博恩》後年輕人支持度增加多少？數字曝光 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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