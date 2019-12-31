自稱是「鋼鐵韓粉」，又曾被邀請去民進黨造勢場合當主持人，被譽為「國民女神」的「四叉貓」，繼29日跑去台中韓國瑜造勢場合數椅子被韓粉發現後，今（31）日又有驚人之舉。

四叉貓在臉書表示，他跑去申請國民黨部門口的路權，申請時間為1/11～1/12兩天！原因曝光，就是四叉貓有預感，韓國瑜明年會勝選，所有的鋼鐵韓粉在開票夜一起來國民黨黨黨部開慶功宴！

四叉貓也說他已經繳3萬元保證金，不知道會不會審核通過，好期待啊！

(中時電子報)