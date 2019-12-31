台中市第五單元重劃區地主，指控土地分配公告作業在今年2月已公告，為何12月又「重複公告」，延宕核發權狀，造成地主權益受損，31日到台中市政府地政局前抗議，隨後轉到台中地檢署按鈴地政局瀆職。台中市府地政局回應表示，地政局需要依法行政，站在督導重劃會的立場，才能避免地主權益受損。

「抗議！抗議！」數十名第五單元重劃區地主上午10時許在地政局前拉白布條抗議，指控重劃區工程完竣5年、工程驗收接管4年，今年3月才完成土地分配公告作業，今年8月底起到12月連續4次送土地登記資料到地政局，都被退回，延宕核發權狀造成地主嚴重損失。

台中市府地政局回應表示，為保障土地所有權人的權益，全案均依法行政，單元五地主重劃會在2009年成立，2011年開工，在2012年時因為市定古蹟「瑞成堂」遭毀損，歷經都市計畫變更，但未完成修正重劃計畫書就先依變更工程預算書施工，部分地主提起訴訟，高等行政法院在2017年8月撤銷工程預算書，重劃會在2017年底修正重劃計畫書，提送召開會員大會、公聽會等法定程序，並於今年2月辦理公告土地分配作業。

市府地政局表示，重劃會在今年12月會再度公告的原因是重劃的負擔總計表在今年4月時，因「程序瑕疵」遭內政部撤銷所致，地政局站在督導重劃會的立場，需要依法行政，避免地主權益受損。

(中時 )