玉里分局長呂育騰提到，轄區民風純樸，治安相對平穩，警方在平日勤務之餘，以為民服務為最大任務要點。（花蓮縣警局提供／王昱凱花蓮傳真）

玉里分局轄區內因人口老化，常發生長輩走失與身體不適狀況。（玉里分局提供／王昱凱花蓮傳真）

新年到來，民眾在歡慶之際，花蓮玉里警察分局仍不懈於勤務中。據統計資料指出，玉里分局今年助民件數近2百件，無愧人民保母美稱。分局長呂育騰表示，轄區因人口老化，產業道路複雜與照明昏暗等因素，導致突發事故率偏高，而鄉村治安平穩，分局於勤務外努力打好警民關係。

玉里分局指出，今年上半度助民案件數就有57件，下半年則有61件，合計118次，若將小型馬上關懷行動列入計算，整體服務次數近2百次，換算下來每天就有0.5件的為民服務事件。

呂育騰表示，轄內目前16個派出所內共有179位同仁，負責玉里鎮、卓溪鄉與富里鄉勤務，3鄉鎮共通點為青年外移，人口以老人、幼兒為主，農業經濟結構下，鄉間小路與產業道路錯綜複雜且照明不足，村落距離鬧區也相當遙遠。

呂育騰提到，3者交互影響下，車輛交通事故與老人失蹤、身體不適等意外頻傳；轄內六十石山與赤柯山暑期花季時遊客湧入，山路崎嶇與用路人不熟路況下突發狀況多，交通與聯絡不便也使得警方更易成為民眾與外籍遊客求助窗口。

呂育騰說，轄內民風純樸，對比市區治安相對平穩，除平日勤務外，能投入更多時間於民眾服務當中。呂說，警察以往給人嚴肅不可親近感覺，藉著服務正好能消弭隔閡，翻轉警察形象。

(中時 )