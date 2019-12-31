身穿白衣惡煞對著車頭猛踹，行徑囂張。（許家寧翻攝）

張姓駕駛廂型車板金被劈出一道深長裂痕，令人怵目驚心。（許家寧翻攝）

基隆被超車要小心，1名張姓男子昨天上午8時駕車行經北寧路段，突然一輛車輛闖進車道，讓他急忙閃燈示警，未料竟引來殺機，對方不滿挑釁將車停下，1人持刀衝出對車猛劈出一道10公分裂痕，令人怵目驚心另一人則飛踢車頭喝令「下車」，讓駕駛嚇得將門緊鎖，直呼恐怖。

張姓男子今日上午帶著行車紀錄器影像前往派出所報案，他向警方供稱，1輛白色轎車突然闖進車道，他於是閃車燈示意，疑引起對方不滿，他向對方建議若有不滿意可以到鄰近派出所解決，並將車開往派出所，但在行經調和街時雙方再度狹路相逢。

對方利用停等紅燈機會，將車擋在前方，車內衝出2名惡煞，身穿黑衣男子持刀朝車子狠劈而下，將板金都砍出一道深長的裂痕，另名白衣男子則出腳猛踹車頭，還試圖拉開車門，張男見狀趕緊開車逃離，心神稍定後檢視車輛發現多處損傷。

張男驚呼幸好當時自己有鎖住車門，否則恐當街被亂刀砍死。基隆市警二分局表示，警方針對該起行車超車引發紛爭，積極針對林男提供的影像證據，約談車主到案說明釐清案情，並續追查相關共犯，全案朝恐嚇、毀損等罪嫌偵辦。

(中時 )