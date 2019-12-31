据俄羅斯衛星網報導，克里姆林宮發布了俄羅斯總統普丁近600照片和長達兩個小時的影片，以紀念其擔任總統或總理共20周年。這些影像展現了普在「過去這些年來最生動有趣」、甚至從未曾公開的畫面，其中一段普丁在2000年訪問古巴時，與海豚戲水玩耍的影片首度曝光。

普丁的影片

從影片中可以看到，普丁似乎很享受這一安排，還曾用雙手分別抓住左右兩邊海豚的鰭，與它們一起向前游。這段影片頻在著名的古巴療養勝地巴拉德羅(Varadero)拍攝。游泳的普丁身旁跟隨著兩隻友好的海豚，它們和這位俄羅斯領導人非常親暱，時不時給普丁一個「親吻」。

報導指出，普丁被稱為動物的「狂熱愛好者」。今年初，他在訪問塞爾維亞時獲贈一隻南斯拉夫牧羊犬作為禮物，這隻狗狗也和普丁飼養的其他愛犬聚在了一起。在任職期間，普丁還經常與各種動物互動，從馬、小麋鹿、老虎、西伯利亞鶴，甚至北極熊也包括在內。

普丁於1999年12月31日成為俄羅斯代理總統。之後，他陸續贏得2000年和2004年的總統選舉。2008年5月，普丁出任總理。2012年，普丁第三度參選總統選舉並勝出。2018年，普丁第四度參選，再度連任，任期至2024年。

(中時 )