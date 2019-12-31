花蓮東華大學華語文中心近年招生人數爆炸性增加，今年招生人數達150人。華語文中心表示，除一般華語文課程，東華提供免費「文化課」，帶領學員們走訪古蹟、巷弄體會台灣文化，在秀姑巒溪泛舟體驗自然之美，近期冬至也讓學員們參與搓湯圓與書法活動，從文化上實踐根本的華語教學。
華語文中心表示，2013年成立時招生慘澹，2016年更只有2人入學，隨著中心網路宣傳與發展下，自2016年至2018年間人數成長率高達7500％，許多歐美、東南亞與日本學生捨棄台北都會繁華，被東台灣的自然美景深深吸引。
華語文中心提到，花蓮偏遠看似是缺點，但原民人文與自然環境卻成為強勢資本，外籍生除了語文課程外，「文化課」是校方支付完全免費的，安排文化與自然體驗活動，為的就是讓外國學生更了解台灣風土民情，善用花蓮環境優勢。
中心主任朱嘉雯表示，曾安排外籍生進入部落與原住民交流，也曾與國小合作，走入花蓮市區極富歷史意義的「溝仔尾」，更有社區協會教導打擊大鼓，體驗陣頭文化；除文化活動，也曾安排墾丁旅遊，近期則計畫前進近小琉球。
歲末年終時分，中心應景舉辦搓湯圓活動，讓外籍生自己做自己吃。來自越南學生表示，國內湯圓都是甜的，還包有綠豆餡料，第一次吃到鹹湯圓很新鮮。書法教師廖慶華則教授簡易書法，讓外籍生們寫在燈籠與紙扇上，在寒冷冬日也能感受人情暖活。
(中時 )
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