嘉義城隍廟主動將籤詩註解翻譯成中、英、日語對照版，讓外籍遊客十分驚喜。（嘉義城隍廟提供／呂妍庭嘉義報導）

嘉義城隍廟除了「籤詩註解」，廟內還提供歷史、古物簡介、參拜神尊順序、位置圖等雙語解說。（嘉義城隍廟提供／呂妍庭嘉義報導）

嘉義城隍廟除了「籤詩註解」，廟內還提供歷史、古物簡介、參拜神尊順序、位置圖等雙語解說。（嘉義城隍廟提供／呂妍庭嘉義報導）

國定古蹟嘉義城隍廟赫赫有名，經常有來自世界各地的觀光客前往參拜，許多人更對台灣傳統求籤文化感到好奇，也想請神明指點迷津，無奈沒有翻譯看不懂只能當有趣，近日嘉義城隍廟主動將籤詩註解翻譯成中、英、日語對照版，讓外籍遊客十分驚喜，貼心舉動讓上門求籤的阿兜仔變多了！

嘉義市政府為營造友善國際觀光環境，鼓勵寺廟提供有中、英、日的籤詩註解，讓國際觀光客也能入境隨俗，瞭解台灣的宗教禮俗，嘉義城隍廟率先完成建置，除了「籤詩註解」，廟內還提供歷史、古物簡介、參拜神尊順序、位置圖等雙語解說，讓外國人到廟裡參拜，不再霧沙沙，甚至到處找人幫忙。

城隍廟董事長賴永川指出，國定古蹟嘉義城隍廟已有323年歷史，但其實2年前嘉義城隍廟官網已推出英、日文的籤詩總斷，並設置擲筊說明與廟宇等英、日語資訊，是名符其實的國際化廟宇，這次多了籤詩註解英、日語對照版，除吸引國際香客來體驗籤詩文化，許多來拜拜的學子也說多了英、日雙語的籤詩比較有趣，還可以趁機用不一樣的方式學語言。

(中時 )