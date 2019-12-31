2020年，包括美、越及中國大陸的規格化紡纖品產能陸續大出，新纖(1409)、力麗(1444)，2020年將積極朝電子級及車用型等聚酯紗線及聚酯膠片等差異性、高值化產品利基高產品市場搶進。新纖表示，將擴大創新研發人員編制，爭取3C及車材客戶。力麗指出，2020年將成立全新的「行銷企劃處」，衝刺3C相關應用與業務。

目前新纖的化纖材質，已應用到電腦、影印機、3D列印材質上。力麗的聚酯原抽色紗線，也已被蘋果、Google智慧音箱所採用。

為擴大3C、車用材的應用，新纖已在年前特別設立了「技術長」一職，並持續增加創新研發人員；新纖指出，產品之一的聚酯膠片，已擺脫食品包裝之低價競爭，現朝電子級及醫療級應用。例如鋰電池外殼組件、防震墊片等。

力麗專利的環保聚酯原抽色紗線「Ecoya」，2年前就已打進蘋果供應鏈，提供蘋果智慧音箱HomePod最外層的3D網布。近一年，又成為Google Nest mini智慧音箱，及Sony等國際科技大廠供應鏈。

而據市場傳出，力麗更已得到另一智慧音箱龍頭的認證，2020年就有機會成為供應鏈的一環。

3C產品應用會是力麗2020年的發展重點，力麗指出，2020年將會成立全新的「行銷企劃處」，衝刺3C相關應用與業務。

力麗表示，大宗規格的紡纖品，在全球產能持續開出後，市場競爭真的太激烈。未來，集團將盡量避開大量生產，朝機能型、環保紗等利基市場邁進。3C應用只是其中一環，另外還有鞋材、車用材料等。

(工商 )