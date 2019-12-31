在大國產能夾殺下，國內小型紡纖廠營運日益艱難；主力產品是亞克力纖維的東華(1418)，昨日在法說會上指出，缺乏內需市場，又不敵如中國大陸的生產規模，開發功能性特殊纖維等產品，希望能為2020年營收注入新動能。

以紡紗和布品為兩大範疇為主要營項的大東(1441)，在日前的法說會上也指出，中國大陸大廠的產能增加下，大東將朝熱塑成型碳纖維等複合材料生產，以爭取市場競爭利基。

從2012年開始，每年處於虧損至今的東華指出，亞克力纖維的主要需求市場集中在中國大陸。東華的產品有70%是銷往大陸。不過，在當地化纖產品產能開出，價格下跌，而當地政府又對外銷課徵關稅。國內紡纖廠的產品競爭力當然低。

近年來，東華不斷開發特殊纖維。其中，抗起毛球纖維與扁平型纖維都成為主要銷售品種，2018年佔總銷售量已達68%，東華指出，將再持續開發功能性特殊纖維等。

2020年有二條熱塑複合材料產線啟動的大東指出，在熱塑複合材料成為公司的主力產品後，將積極爭取3C品牌、運動品牌廠成為大東的客戶。

(工商 )