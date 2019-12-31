台灣首府大學推廣教育中心「小小空服員飛機夢體驗營」，讓小朋友一圓空姐及空少夢。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

台灣首府大學推廣教育中心「小小空服員飛機夢體驗營」，讓小朋友一圓空姐及空少夢。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

為讓小朋友能體驗空姐、空少在機艙內上班的環境，並學習機艙內的安全須知與服務，台灣首府大學推廣教育中心日前辦理「小小空服員飛機夢體驗營」，20個名額一下子就額滿，小朋友及家長對課程都相當滿意，學校決定1月4日再追加一個梯次，歡迎爸爸媽媽幫小朋友報名參加。

台首大觀光管理學系為讓學生能學習國際禮儀及機艙服務技巧，打造一座模擬飛機機艙的「座機艙專業教室」，為讓小朋友也能一圓空姐及空少的夢，推廣教育處利用周休假日推出「小小空服員飛機夢」，一推出報名就秒殺。

小朋友在幼教系學生的帶領下換上空姐、空少衣服，再由航發中心空姐講師為小朋友稍做化妝後，開始為小朋友講解「國際禮儀」、「美姿美儀」及「客艙服務」等技巧，陪同家長拿起相機為小朋友拍照留念。

空姐講師先為小朋友講解機艙內的設備，並說明國際禮儀應注意的事項，及在空中可能發生的狀況，要如何應變等，小朋友對飛機上的事務相當好奇，很專注的聽空姐講師的說明。

課程結束後由空姐講師頒發小朋友結訓證明書，小朋友拿著證書後又是跟爸媽到處找拍照點拍照，小朋友及家長們對這次營隊的課程相當滿意，表示有機會會要再來參加體驗營。

(中時 )