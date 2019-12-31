行駛大甲、外埔及后里的813路公車，是山、海線轉換重要運具！市府交通局為提升在地服務，1月7日起813路公車由大甲車站延伸至文武公園，調整行駛后里區人口密集的內東路及甲后路一段。文武公園首班車提早上午5時20分發車，后里東站末班車則延後收班至下午10時55分，滿足民眾通勤、通學更便利。

交通局長葉昭甫說，813路公車於后里及外埔地區皆行經外環道，為滿地方交通需求，該局與中鹿客運協調將於1月7日起，調整行駛后科路、馬場路、內東路及甲后路一段，增加停靠后里馬場、七星活動中心入口、內東路營區、內東梅里路口、內東大山路口、后里車站、后里義里郵局、甲后路329巷口、下后里(甲后路)、后里電信局、后里清潔隊、豐興鋼鐵及甲后月湖路口等13站。

葉昭甫指出，813路公車調整路線後，行經后里車站兩側，民眾可靈活選擇轉乘地點，后里東站末班車也將延後至下午10時55分，延長服務時段後，可多服務台鐵北上2班次、南下1班次區間車轉乘民眾，強化鐵路橫向接駁，照顧夜歸族。

葉昭甫表示，為照顧大甲區內民眾通勤需求，該局協調中鹿客運將大甲車站延伸至文武公園，首班車更提早至上午5時20分發車，中途增設大甲郵局及大甲國中站，便利民眾轉乘台鐵大甲站首班往台中方向的區間車，坐至后里東站的民眾也能較目前提早1班次搭車。

交通局強調，為滿足中科后里園區及三豐路沿線轉乘台鐵需求，中鹿客運812路已於日前起調整時間，后里東站為上午6時至下午10時5分，豐原東站為上午6時20分至下午10時30分。

(中時 )