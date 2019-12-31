民眾辦理不動產買賣等移轉登記，需要到稅務及地政機關分別辦理，為簡政便民，內政部表示，已與財政部合作，民眾在申報地方稅時，即可查調移轉的不動產屬性資料及地籍圖，並自動帶入土地增值稅與契稅申報書表，不必再手寫登打。

內政部表示，不動產移轉登記涉及地政與稅務機關事務，民眾需赴兩機關分別辦理，且常因缺漏文件而一再奔波。為提升不動產移轉申辦效率，內政部與財政部合作，計畫採分年分階段方式，逐步推動跨機關的流程整合，將不動產移轉（包含買賣、繼承、拍賣及贈與）作業進行資料連線，透過流程逐步優化，減少臨櫃申辦。

內政部指出，財政部「地方稅網路申報作業系統」已介接土地及建物地籍資料（含地籍圖）。申報人在系統即可查詢到擬移轉標的土地及建物之屬性資料，並自動帶入申報畫面，減少民眾登打作業及申領地籍謄本的費用與時間，讓稅務申報作業更輕鬆便利。系統開放查調時間為週一至週日6時至22時，澎湖縣、金門縣及連江縣為週一至週五8時至19時，例假日不開放。

(中時 )