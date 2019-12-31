台灣要成為區域理財中心，金管會推出財富管理新方案，針對資產逾1億元以上的高資產客戶，提供7種「專屬」理財服務，一是可投資無信評限制的外國債券；二是投資國銀發行外幣結構型債券；三是投資國銀或券商海外分支機構或轉投資公司發行的境外結構型商品。

四是投資涉及台股的外幣結構型商品及外幣股權衍生性商品；五是投資未核准來台販售的境外基金；六是複委託券商投資海外有價證券，還可以此有價證券抵押借外幣，再加碼投資海外；七是由銀行提供個人化或客製化的金融商品，及家族辦公室、企業傳承、租稅或資金調度諮詢。

為了讓高資產客戶把錢留在台灣打理，或讓台商將台灣作為資金調度中心，金管會推出媲美星港新財富管理新方案，其中針對資產逾1億元以上高資產客戶，開放多項專屬理財商品，最快2020年3月底政策即生效，符合標準的銀行即可向金管會申請辦理此業務，開始提供高資產客戶相關理財服務。

這些有錢人才能作的理財行為，一就是沒有信評限制的外國債券，即一些未引進國內的海外高收益債，讓有錢人富貴險中求；二是銀行可以發行不限正浮動或固定利率的外幣結構型商品，可銷售給高淨值客戶；三是國銀或券商可作為保證機構、負連帶責任後，引進其海外分支機構或轉投資公司發行的境外結構型商品，例如中信銀可銷售日本東京之星銀行發行的境外結構型商品，給其高淨值客戶。

四是銀行國際金融業務分行（OBU）可比照券商的國際證券分公司（OSU），銷售連結標的涉及台股的外幣結構型商品及外幣股權衍生性商品，銷售對象也是高淨值客戶；五是2019年已開放的簡化私募境外基金流程，即非經總代理機構代理來台銷售的境外基金，也可在銀行通路以私募方式銷售給高淨值客戶。

六即是複委託的再融資，用已投資的外幣有價證券作擔保品，再借外幣來加碼，有助拉高投報率。

最後是銀行可以提供高淨值或企業客戶個人化、客製化的商品與服務，如家族辦公室、企業傳承、租稅諮詢、資金調度規劃，協助企業或高資產客戶財富傳承的方案，但必須逐案向金管會申請。

(工商 )