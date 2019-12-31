綠鬣蜥因幼體顏色翠綠、賣相討喜，原是業者引進當作寵物販售，不過隨體型增長外觀也逐漸改變，成體外觀酷似電影酷斯拉，另因繁殖力強、市場價格快速下跌，便遭民眾大量棄養，已嚴重影響農民生計及危害本土生態環境。

為了抑制綠鬣蜥野外族群持續擴散，屏東縣政府自2013年啟動執行防治外來侵種計畫，及補助屏東縣野鳥學會進行捕捉及族群調查，並以民眾通報及河川、溪流附近區域為主要移除地點，防止綠鬣蜥繼續擴散危害。

屏縣府農業處長黃國榮說，縣府歷年捕捉綠鬣蜥數量從2013年26隻、2014年51隻、2015年346隻、2016年424隻、2017年1068隻、2018年1082隻，雖然移除數量逐年增加，但因綠鬣蜥繁殖力強，仍無法有效抑制野外族群擴散的速度。

因此2019年7月起，縣府擴大辦理「綠鬣蜥移除獎勵計畫」，透過在地農產品老鷹紅豆及滿州有機黑豆為獎勵贈品，鼓勵全民一起防治外來入侵種，半年來已累積捕捉2132隻；再加上屏東鳥會今年捕捉2050隻，2019年共計捕捉4182隻，成效相當不錯，獎勵計畫2020年仍會繼續辦理，希望控制野外族群擴散現象。

(中時 )