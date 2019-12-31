20180710中天新聞 起底蔣友柏貼身特助！ 莊涵雲火辣身材愛健身

蔣家第4代蔣友柏2018年傳出與妻子林姮怡婚變，與橙果設計公司女特助莊涵雲傳出曖昧情，今年5月更被直擊與莊涵雲當街十指緊扣吃海鮮，關係不言而喻。今(31日)更有網媒報導，指蔣友柏與林姮怡已經離婚，王子公主童話故事確定破局！

據網媒《iWAKE》報導，蔣友柏早在2018年就對林姮怡提出離婚訴訟，而林姮怡近日更因不滿蔣友柏積欠贍養費，開告前夫。林姮怡更被媒體直擊去年離婚後獨自一人外出的身影，臉上不施脂粉，神情憔悴，一點都看不出是當年在偶像劇《薰衣草》那個光鮮亮麗的女配角。

在蔣友柏確定離婚的消息傳出後，《鏡週刊》也曝光了蔣友柏與莊涵雲的現況，稱蔣友柏現在與莊涵雲已進展至半同居的關係，小孩平日是前妻照顧，假日則換他接手。

早前蔣友柏的這名性感女特助曾被起底，她進入橙果5年多，一路從業務坐上特助之位，身材姣好的她，打扮也走露肩露腿性感風，與正宮林姮怡清新氣質差很大。

(中時電子報)