卓蘭高中高三學生李雯惠（左）台大哲學系，感謝班導陳美麗的陪伴與鼓勵。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立台灣大學希望入學放榜，卓蘭高中傳捷報，新住民之女李雯惠錄取台大哲學系，不僅創下校史透過希望入學上台大的第1人，好消息傳回家鄉，她更被里民封為「苗豐之光」，她表示，讀哲學是她的興趣，未來會經由選修課程，充實更多學識。

活潑大方的李雯惠來自新住民單親家庭，家庭因素沒有讓她自卑或放棄學習，反而更奮發向上，期盼有天能翻轉人生，她說到，媽媽是越南籍，對於自己和弟弟的教育非常嚴格，因此她在學習上格外努力，國中直升高中，成績一路保持校排前1％，她強調「毅力」很重要，也時常犧牲午休時間向老師請教。

李雯惠有著文學天分及細膩的心，選填哲學系出自於對思考事情本質的興趣，內省性格、加上可愛大方的舉止，讓師長鼓勵她往哲學方面發展，可將哲學邏輯運用在生活或工作上，李雯惠表示，未來想往編輯、文創產業邁進，除了研究哲學，也會利用選修充實自我。

校長張智惟表示，李雯惠在校表現優秀、凡是積極向上，她憑藉著文學天分，參與校內諸多作文競賽皆有亮麗成績，是個思考相當靈活的學生，好消息傳回她的家鄉苗豐里，里民皆為她喝采，她是卓蘭高中校史上，第1位透過希望入學管道上台大的學生，她的經歷鼓勵了不少弱勢學生。

(中時 )