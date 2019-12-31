▲原薪文化藝術工作室精彩的原住民歌曲與舞蹈。（吳文忠提供／楊樹煌南投傳真）

▲仁愛鄉獲得第1屆仁愛好聲音歌唱比賽第1名的鄭信恆演唱動人的天籟之音。（吳文忠提供／楊樹煌南投傳真）

▲仁愛鄉長吳文忠在會中感謝各界貴賓與遊客的蒞臨，為親愛村帶來既熱鬧又歡樂氣氛。（楊樹煌南投傳真）

仁愛鄉「親愛新年音樂嘉年華」從今31日下午4時起，有長達6個小時音樂演奏與歌唱，不間斷的跨界演出，成為跨年前最精彩的演藝之夜，仁愛鄉長吳文忠在會中特別感謝各界貴賓與遊客的蒞臨，為親愛村帶來既熱鬧又歡樂氣氛。

仁愛鄉今年在「親愛提琴村」舉辦最特別的新年音樂嘉年華，今天下午3時30分首由親愛國小原鼓團的震撼人心鼓聲中揭開序幕，接著並邀請仁愛鄉獲得第1屆仁愛好聲音歌唱比賽第1名的鄭信恆與第2名的卓羽婷演唱動人的天籟之音，並有萊伊弦樂四重奏和Butterfly交響樂團的精彩演奏為活動暖場，也炒熱會場的氣氛。

六時起則揭開親愛村歲末音樂晚會，鄉長吳文忠在會中指出，仁愛鄉親愛村位於海拔900公尺，群眾山圍繞的谷地，是濁水溪的源頭，也是賽德克跟泰雅族的原鄉，除有豐富的農特產品，還有熱情洋溢的原住民，聞名國際的「親愛愛樂」及「手工琴坊」更是在地文化特色。

每年元旦佳節，也是原住民最重要的新年慶典，特別舉辦盛大的「雙琴文化」音樂晚會，結合在地活動，就是期待促進仁愛鄉的經濟與觀光，從「親愛的提琴手」為施力點，整合在地觀光、農特產資源，並結合原民文化，一起帶動親愛村的經濟發展。

長達6個小時的親愛新年音樂會嘉年華，除有親愛村最具代表性的親愛愛樂弦樂團以及Butterfly交響樂團菁英團員演奏，也邀請擅長賽德克樂舞與原住民族傳統樂器融合演藝的源薪文化工作室同場演出，並有賽德克流行女聲幽谷．瓦歷斯帶來流行與原民風格的跨界融合樂曲，原民精彩的演藝之夜直至晚間10時在煙火聲中圓滿落幕。

(中時 )