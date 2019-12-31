誰說彰化人沒有跨年晚會？彰化市公所年年舉辦跨年晚會，吸引許多年輕族群參與、擠滿人潮，今年場地租用彰化縣立體育場，更別開生面，首度邀請國立台灣交響樂團附設管樂團到場演奏近2小時，走文藝路線，讓市民大飽耳福。

就是堅持不放煙火、不汙染環境！彰化市長林世賢上任後就宣布跨年晚會不放煙火，跨年晚會除有知名歌手演唱，還有65吋液晶電視、冰箱、洗衣機、自行車等豐富大獎可摸彩，並結合社區、學校、舞團與市立口琴樂團等輪番上場。

林世賢表示，彰化建縣即將滿3百年，縣城所在地彰化市，為迎接此一歷史性的盛事，市公所積極籌畫，明年起將隆重啟動「彰化300、古城新生」系列活動，精彩暖身活動一波接一波，今年跨年音樂晚會深富藝術氣息，在參山國家風景區管理處贊助下，破天荒、首度邀請國立臺灣交響樂團附設管樂團，於晚間8點到場演奏將近2小時，保證讓大家度過感動又難忘的一夜。

今年邀請李千那、文慧如、童立安、劉明峰、一綾等年輕歌手藝人獻唱，三度拿下金曲獎的歌王殷正洋也將帶來美聲演出，預計演唱：出塞曲、舊情綿綿、玫瑰人生與月琴；今年彰化縣政府也補助活動，縣長王惠美預計晚間11點半到場與所有市民同樂，齊聲倒數迎接2020年。

(中時 )