2019年即將結束，《康健》盤點出今年度10大關於健康、運動、飲食……等熱門流言，爬山傷膝？吃生魚片會長寄生蟲？這些流言到底是對是錯？一起玩遊戲，看看你能答對幾題！

1. 爬山、跑步、騎車容易傷膝蓋

錯。行健骨科診所院長朱家宏指出，從來都沒有研究報告和科學證據顯示爬山會傷膝蓋，甚至也沒有證據支持跑步或騎腳踏車和早期膝關節退化有任何關係，完全是一種傳言，卻讓部分民眾與醫師會因為運動後痠痛而放棄各式各樣的運動。但是，缺乏運動恐造成糖尿病、心臟病等各種文明病，甚至導致肥胖，反而是造成退化性關節炎的主因之一。

2. 薑發芽不能吃，否則會中毒

錯。根據行政院農業委員會的說明，薑在發芽過程中，會消耗掉部分的營養物質，導致營養價值降低，但是並沒有產生有毒物質，薑及長出的芽薑皆可食用。

吃不完的薑可以保留兩節（需保留凸起芽點的部分）種到土裡，就會發芽；若是要種已發芽的薑，埋進土裡時應讓芽點向上。薑是多年生植物，種植時間較長，約需8～10個月才可挖出來吃，用不完的部分還可再種回土裡繼續生長。薑喜歡通風陰涼的環境，適合種在僅有半日照的窗台或陽台，要注意水不可過多，否則薑容易爛掉。

3. 鋁箔紙正反兩面導熱效果差不多，使用時怎麼包都可以

對。鋁箔紙有滑面和霧面，許多人認為滑面反射熱能，因此霧面要朝像熱源，但其實兩面都可以，受熱、導熱程度差異不大，「兩面的材質是一樣的，」清華大學化學系教授凌永健指出，鋁箔紙製程是將液態金屬溶液放入模具中，再經碾壓而成，受壓力的一面自然呈光滑質地，因此兩面的效果其實相同。

但酸性物質會侵蝕鋁箔紙、讓金屬溶出，因此酸味食材如檸檬、醋、番茄醬等等還是最好避免使用鋁箔紙包覆。

4. 睡覺時面朝左側睡，比向右側睡更健康

不一定。振興醫院睡眠中心主任毛衛中指出，整體來講，側睡可以減輕上呼吸道阻塞、打鼾、呼吸中止症的症狀，「對健康人來講，向左或向右睡，其實差異並不大，主要還是主觀感受。」

毛衛中指出，學理上來講，向左側睡比較不會壓迫到上、下腔靜脈，會讓血液比較容易回流到心臟，但有些人會覺得向左側睡心臟會有壓迫感，或是心臟有問題的病患會覺得呼吸有點窘迫。

但熟睡時不會固定一個睡姿不動，且人體會自主調整，例如側某一邊睡覺而血氧降低，大腦會讓人醒來改變睡姿，所以向左、向右側睡其實差異不大，最重要是能入睡、睡得好。

5. 感冒藥配咖啡喝，效果會更強

錯。在食藥署闢謠專區中指出，感冒藥中的麻黃素類藥品會與咖啡產生交互作用，容易產生心悸、失眠等問題，且普通感冒多休息即可復原，過量咖啡因更會影響睡眠，不利康復。

6. 吃生魚片會有蟲寄生在身體裡

有可能。日前有醫師指出，有患者食用生魚片，有寄生蟲緊緊咬住其胃壁，造成極大的痛苦，經取出化驗後證實是海獸胃線蟲。

宜蘭大學食品科學系特聘教授、水產食品科學博士陳輝煌表示，洄游性的魚類像是鮭魚、鯖魚、底棲性的魚類，如白帶魚或比目魚，接觸到寄生蟲的機會對較大。除了水產魚類可能在養殖或生活過程中受到海獸胃線蟲的汙染，北歐、日本及拉丁美洲等喜愛食用生食水產品的地區，常見有患者感染此症。

要避免這樣的問題應少生食、少吃魚產內臟、海鮮要冷凍保存。

吃生魚片會有蟲寄生在身體裡，要避免這樣的問題應少生食、少吃魚產內臟、海鮮要冷凍保存。（圖片來源：Pixabay）

7. 芒果、香蕉長黑點表示受到污染，不能吃

錯。行政院農業委員會澄清，讓芒果果實產生黑點的病菌主要有炭疽病及黑斑病，這些病菌引起的黑點並不會感染人體，芒果表面若只是輕微受損，民眾切除受害部位後仍可食用，並沒有安全疑慮。若已經明顯腐敗，甚至出現變色變味的情況，則應該丟棄不宜再食用。

而香蕉出現黑點是正常的熟成現象，且近期日本研究更發現，香蕉表皮斑點愈多，愈有助於提升人體免疫力。但若果肉出水或變成水性狀，就不適合食用。

8. 蝶豆花有毒，最好不要拿來做飲品

錯。蝶豆花因豐富的植化素和顏色，受到許多人喜愛，當成日常飲品，但美國卻將其列為有毒食物。台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛指出，蝶豆花的種子、豆莢、根等部位具較強藥性，因此才被列為有毒植物，但國內較少有直接食用其根部、種子或豆莢的習慣。

雖然蝶豆花目前食用量尚未有規範，但若只是泡茶或當作飲品調色來食用，不會有太大的問題，因此毋須擔心。

9. 身體痠、痛、麻，找人按摩推拿就可以

錯。身體痠痛、發麻可能代表其他疾病。實康復健科診所主治醫師毛琪瑛指出，很多疾病都會引起痠痛，可能是骨質疏鬆、心血管疾病甚至癌症，有的情況嚴禁推拿和按摩。

因此有問題記得找復健科醫師諮詢而非直接找人按摩推拿。復健科醫師會找到最直接的專科醫師做轉介追蹤，而屬於復健科本身需要處理的傷病問題，復健科會提供完整的治療。

10 柿子不能跟香蕉和優酪乳一起吃？

錯。香蕉和柿子可以一起吃，但因為香蕉富含有機酸，柿子有許多的單寧酸，如果一下子吃太多，尤其是空腹吃的話，酸性過高會讓腸胃容易不舒適，不過只要份量適當的話就不會有問題。

柿子跟優酪乳也可以搭配食用，但柿子纖維含量高，加上優酪乳喝了易有飽足感，如果是胃敏感的人，一次吃太多的話可能會不舒服。

(中時電子報)